Mariana Pajón: mi esposo nació en Francia, pero tiene corazón colombiano

La triple medallista olímpica colombiana, Mariana Pajón, quien ganó presea de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en BMX, se refirió a la polémica suscitada en redes por la presencia de su esposo Vincent Pelluard en el certamen. Según algunas críticas, el colombo-francés no tenía mérito para estar en las justas, aunque lo cierto es que cumplió todos los requisitos del Comité Olímpico Internacional y ganó todos los puntos necesarios para la cita orbital.

"Nos tocó alejarnos un poco por nuestra salud, por nuestra tranquilidad. Fueron momentos de tristeza. Cuando tú tienes el corazón tranquilo, la conciencia tranquila, la certeza de que las cosas se hicieron bien, eso es lo más importante. Cierras la puerta de tu casa y eso es lo que realmente importa, con las personas que debes estar”, dijo Pajón.

“Es complejo. Es una vida pública. Eso pasa. Está en el combo del triunfo. A veces no es fácil de llevar, pero cuando te juntas con personas que te ayudan es más fácil”; complementó.

Pajón habló sobre la procedencia de su esposo y dijo que su corazón es colombiano.

“Él llegó con mucha ilusión a representar a un país, con muchísimo menos apoyo, con menos desarrollo. Él dijo: ‘yo me siento colombiano, yo quiero que mis hijos nazcan acá, así mi sangre sea francesa mi corazón es colombiano”.

“Así a veces pagamos. Nuestro país es una olla a presión que en cualquier momento explota. No era fácil porque es el esposo de. Y si fuera otro colombiano, aquí hay varias colombianas que no nacieron aquí, pero representan al país y no les pasa lo mismo”, complementó.

Escuche a Mariana Pajón en entrevista con Mañanas BLU: