Sandra Lorena Arenas, plata en Olímpicos: "fue una batalla, me dieron puños, patadas, aruñé a una"

Sandra Lorena Arenas, medallista de plata en marcha 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos , contó la crudeza de la competencia en la que ganó la presea y la comparó con una verdadera batalla con todo tipo de agresiones y roces.

"Parecía una batalla, me daban puños, patadas, me jalaban, me pellizcaban. En un retorno me caí, cogí a una española y le aruñé el cuello y yo: 'lo siento, perdón'. En otra iba con la china al lado y ella me codeaba y yo también. Ella me gritaba y yo también", narró la atleta risaraldense al término de la competencia.

"En una con la de Brasil no alcanzaba a coger el agua, me decía: 'así no'; y yo, 'entonces qué', y empezamos a alegar. O sea, yo me caracterizo por tener un carácter demasiado fuerte y a mí cuando me retan para mí es mejor, porque saco lo mejor de mí. Esa berraquera. Es una competencia muy dura", añadió.

Arenas consiguió una presea histórica para la marcha colombiana , que nunca había logrado subir al podio en unos Juegos Olímpicos y que lo logró este viernes en Sapporo, en la carrera femenina de los 20 kilómetros.

"Demostré que no hay nada imposible en la vida, que todo sueño, con mucho esfuerzo y dedicación, se puede lograr", afirmó Arenas sobre su plata.

La marchista nacida hace 27 años en Pereira terminó la prueba en 1 hora, 29 minutos y 37 segundos, siendo la única que plantó cara a la italiana Antonella Palmisano (1h29:12), que impuso su ley en los últimos kilómetros.

Publicidad

Ambas relegaron al bronce a la china Hong Liu (1h29:57), la vigente campeona olímpica y mundial.

Colombia festejó así su segunda medalla en el atletismo de Tokio-2020, después de la plata que sumó el jueves Anthony Zambrano en los 400 metros.

Escuche a Sandra Lorena Arenas en Mañanas BLU: