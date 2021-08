Voy por el título mundial de boxeo: Yuberjen Martínez ya deja atrás lo ocurrido en Tokio 2020

Pese a no conseguir medalla, para la mayoría de los colombianos Yuberjen Martínez es uno de los ganadores de los Juegos Olímpicos de Tokio. Cabe recordar que el boxeador quedó eliminado contra el japones Ryomei Tanaka, en una pelea que para todos, menos los jueces, el vencedor debió ser el oriundo de Turbo, Antioquia.

En diálogo con El Radar de BLU Radio, Martínez aseguró que durante esa pelea siempre se sintió ganador y aún no entiende qué vieron los jueces. “Me sentí ganador en los tres asaltos. Realmente no sé lo que estaban viendo los jueces, en la pelea no estaban. El japones casi ni me tocó, no sé qué está pasando con los jueces”, señaló.

Además, agregó: “Son cinco años de preparación, esfuerzo, de estar lejos de la familia, para que vengan a salir con estas cosas irregulares”.

Sin embargo, pese a los hechos, Martínez dejó una importante reflexión: “En las malas también hay que agradecer a Dios”.

El boxeador colombiano reconoció que en los últimos días habló poco con su familia porque suele haber lágrimas por lo sucedido. "Con mi familia he hablado muy poco porque siempre hay lágrimas. Hablo muy poco con ellos porque no es fácil para mí y mucho menos para ellos que saben el sacrificio", manifestó.

Publicidad

Finalmente, Yuberjen Martínez, siempre con buena actitud, afirmó que ahora irá por los Juegos Olímpicos de París y, ya estando en la categoría profesional del boxeo, trabajará por el título mundial.

“Pólvora hay, hay Yuberjen para rato. (…) La idea es participar en el amateur y en el profesional. Ser campeón de un título mundial es otro sueño que quiero realizar”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en El Radar: