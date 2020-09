¿Jugarán James y Mina? Everton disputa el paso a cuartos de final de la Copa Carabao

El Everton busca continuar con su marcha perfecta en este inicio de temporada y este miércoles tiene un nuevo escollo ante el West Ham United para alcanzar los cuartos de final de la Copa Carabao.

El interrogante que surge es si participará el colombiano James Rodríguez, quien solo ha actuado en los partidos de Premier League, y no ha sido incluido en los de la Copa de la Liga ante Salford y Fleetwood, que también terminaron en victorias para los ‘toffees’.

La misma suerte ha corrido Yerry Mina, quien buscará sus primeros minutos en este campeonato, que ya tiene clasificado a la siguiente instancia al Chelsea.

El juego iniciará sobre la 1:45 de la tarde hora colombiana y se podrá ver por la señal de ESPN 3.

New Port County vs. Newcastle, Burnley vs. Manchester City, Brighton vs. Manchester United, Brentford vs. Fulham, Aston Villa vs. Stoke City y Liverpool vs. Arsenal completan las llaves de los octavos con finalización este jueves.