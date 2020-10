Julio Rodríguez, el campeón de tiro con arco que solo ve sombras

El 2 de marzo de 2018, Julio Rodríguez empezó a ver el mundo de una forma diferente. Ese día a las 10:00 de la mañana, mientras trabaja en su taxi, dejó a una pasajera en la calle 164 en Bogotá , después tuvo que parar porque de repente su vista se nubló, al tiempo que sentía que por su cabeza pasaba una corriente.

“Yo sentí que me pasó un corrientazo horrible por la nuca, por la cabeza y no sé ni cómo parqueé. Paré el carro en un lugar donde no se podía parquear, esperando que llegará alguien para ayudarme, un policía, pero justo no apareció nadie”, relató.

Mientras su madre viajaba desde Tenjo a Bogotá, Julio esperó tres horas a que alguien llegará a ayudarlo, pero nadie apareció. Cuando llegó con su madre al Hospital Simón Bolívar para ser atendido ese sábado, la espera duró hasta el lunes, cuando un médico por fin decidió evaluarlo y remitirlo al hospital Cardiovascular de Soacha .

Después de exámenes de rutina, a Julio le explicaron la razón de su ceguera. “Un desorden, un desequilibrio, yo soy diabético hace tres años, se me subió la tensión, el estrés y a todo ese revuelto mi cerebro reaccionó inflamándose y afectó el nervio óptico”.

Desde que Julio salió del hospital ha buscado diferentes médicos para encontrar un tratamiento para su discapacidad visual, que es de un 90%. Antes de la pandemia tenía programado exámenes, que los médicos tendrían en cuenta para conocer un posible tratamiento.

“Si a mí me hubieran atendido a tiempo, estuviera mucho mejor, pero yo sé que no he perdido mi vista, todavía tengo esperanza”.



Solo ver algunas sombras y nada más, fue un hecho que desanimó a Julio por un tiempo, hasta el punto de intentar suicidarse. El deporte fue la forma que usó un amigo cercano para animarlo y que le permitió convertirse en el primer deportista de tiro con arco de Tenjo, Cundinamarca.

“Yo le dije que eso era una locura, que uno para practicar tiro con arco necesita los cinco sentidos, pero él me dijo que no, que sí se podía”, contó.

Aunque Julio tiene un 90% de discapacidad visual, desde que empezó a competir debe hacerlo con una venda en los ojos. Cuando lo hace, Julio toca donde queda el punto de tiro y un trípode es su ayuda para guiarse.

Cada día mejora como deportista y las medallas en los campeonatos no han faltado. En enero de 2020, Julio ganó en el campeonato de la Interliga de Tiro con Arco en Medellín y obtuvo un cupo para participar en los paralímpicos en México.