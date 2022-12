La conmovedora entrevista que Seijas realizó a Alan Ruschel en El Camerino

El futbolista venezolano Luis Manuel Seijas, convertido en reportero estrella de El Camerino, entrevistó a su compañero de equipo Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia del avión de Chapecoense que enlutó al mundo del fútbol el pasado 28 de noviembre de 2016.

Publicidad

“Siempre he sido alegre, antes y después del accidente. Trato de contagiar mi felicidad a todos”, señaló Alan, quien es un ejemplo para el fútbol después de esa “terrible experiencia vivida”.

Lea también: Es una gran felicidad: Orlando Berrío sobre espectacular pasegol con Flamengo

Publicidad

Asimismo, señaló que está muy agradecido con Colombia y con todos los rescatistas después del accidente que sufrió en tierras antioqueñas.

Publicidad

“Estoy inmensamente agradecido, primero con Dios, y después con todas las personas que me ayudaron. Por supuesto también con los colombianos por esa inmensa solidaridad que mostraron con todo el equipo, por la mano amiga que tendieron”, añadió.

Viaje a Barcelona

Publicidad

Rushel explicó que uno de los mejores momentos de su carrera fue el viaje al Camp Nou a jugar con el Barcelona y recibir todo el cariño de los españoles en uno de los templos del fútbol.

Publicidad

"Cuando estuve en el Camp Nou para mí fue un sueño, porque pude jugar con los mejores del mundo, no lo creía. Estaba jugando con jugadores, con los mismos que solo veía en Play Station”, mencionó ligeramente conmocionado.

Finalmente, puntualizó que busca mejorar cada día como persona y como atleta con el fin de dar lo mejor a su familia, a su país, al fútbol y a la sociedad.

Publicidad

Seijas, por su parte, no ocultó su emoción de compartir la cancha con “guerreros” que vencieron lo imposible y lucharon hasta más no poder por no apagar la luz de la esperanza.

Publicidad

“Agradecimiento infinito con usted por demostrar que la vida es lo más importante. Siga enseñándonos lo más lindo que todos tenemos y siga dando lo mejor que tiene”, fueron las palabras finales del venezolano para Rushel.