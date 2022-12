“La responsabilidad en Independiente de Avellaneda es muy grande”: Andrés Roa

Andrés Roa, mediocampista de Independiente de Avellaneda, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el buen momento deportivo que vive en Argentina en el ‘rey de copas’ tras el término de la liga de ese país.

“Estoy contento porque al principio del torneo no tenía tantos minutos, pero ahora tengo la oportunidad de jugar seguido. Se me dio la oportunidad y la he aprovechado, gracias a Dios me salen las cosas bien”, dijo.

“La responsabilidad en un club como Independiente siempre será grande, un equipo con historia y con títulos, eso implica mucho más compromiso, más sacrificio”, añadió.

Asimismo, el Roa se refirió a cómo el fútbol argentino lo está moldeando como jugador y como persona.

“Venimos de pasar unos momentos muy duros en donde nos costaban los resultados, como cinco fechas sin ganar”, aseguró.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

