La vida me cambió totalmente: exjugador Diego Cortés representará al país en tenis silla de ruedas

El exfutbolista Diego Cortés habló en Blog Deportivo sobre el torneo de tenis en silla de ruedas que jugará del 13 al 17 marzo en Turquía y en el que representará a Colombia.

“Tuve la oportunidad de prepararme como tenista en silla de ruedas. Fui convocado a la Selección Colombia para el clasificatorio al Mundial en Portugal (…) Siempre he sido competitivo y ahora desde el tenis”, dijo.

“Dios me dio la oportunidad de tener una segunda vida y aprovecharla. Soy feliz, contento de lo que hago. He ayudado a varias personas. La vida me cambió totalmente de lo que era como futbolista”, agregó.

Entretanto, Cortés contó detalles de su recuperación, en el que gastó “todo el dinero que había ganado en el fútbol”, tras el accidente que sufrió en un centro vacacional.

“Tuve un plan B de fortalecerme. Estudié, soy administrador de empresas, tengo alta gerencia en organización deportiva y estoy como metodólogo en el deporte paralímpico”, añadió.

¿Extraña las canchas de fútbol?

“Lo extraño mucho, quiero estudiar para ser técnico. Sigo el fútbol a través de mi hijo, que está en la tercera división del fútbol de España, es lateral derecho”, comentó.

Finalmente, dio una reflexión a las personas de superar los obstáculos y enfatizó que "el pobrecito” no está en su mente.