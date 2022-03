"Nos asaltaron en la buena fe": miembro del Comité del Cali ante polémica de banderas del DIM

Harold Losada, miembro del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali, habló en Blog Deportivo sobre la imagen que se viralizó en redes sociales de una de las barras del conjunto ‘Azucarero’ que colgó algunas unas banderas del Independiente Medellín al revés en las gradas del estadio de Palmaseca.

Según el dirigente, el Cali permite a las barras guardar las banderas en el escenario, en una bodega, para que no las estén transportando continuamente. Sin embargo, el sábado anterior se mojaron tras un aguacero.

Publicidad

“Quedaron mojadas y sucias. Nos pidieron el lunes ir, sacarlas, lavarlas y ponerlas a secar. Les dimos ese permiso, hasta ahí. Después llegaron otros integrantes de la barra con banderas del Medellín y las colgaron sin ningún permiso”, detalló Losada.

Para la dirigencia del Deportivo Cali esta acción incita a la violencia en el fútbol colombiano y más “con unas banderas que aparecen robadas”.

Publicidad

“Esto no fue permitido por nosotros. Nos asaltaron en la buena fe. Aprovecharon y tomaron fotos. Nosotros no estamos de acuerdo. Nos vamos a reunir con ellos y sentar un precedente. Esto no se puede hacer”, añadió.

Respaldo a Rafael Dudamel

Publicidad

En las últimas horas el Deportivo Cali compartió un comunicado en el que respalda el proceso del técnico venezolano, pese a los resultados de la actual temporada.

“Reconocemos que nos sacó campeón. Futbolísticamente no se le han dado los resultados y algunos jugadores no han estado en su mejor rendimiento. El apoyo es total por parte del comité (…) Que los jugadores y el equipo vuelvan a tener los resultados que todos queremos”, concluyó Losada.