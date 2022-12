Las claves para ganar una Copa Libertadores, según Óscar Córdoba

Óscar Córdoba, mítico arquero colombiano del club argentino Boca Juniors, considera que, a falta de un par de horas para el inicio del partido más importante de la historia de ‘xeneizes’ y ‘millonarios’, ambos equipos deben concretar detalles para “evitar que el rival juegue y jugar cuando se tenga la pelota en los pies”.



Según el exfutbolista, los jugadores de ambos oncenos deberían pensar en que “en la parte física ya se hizo lo que se tenía que hacer, los entrenamientos y la buena alimentación. Ahora lo que viene es el remate, los detalles: quién va con la marca, quién tiene que anticipar a quién, designar en los momentos de la barrera el primero, segundo y tercer hombre. Esos detalles son los que uno tiene que empezar a repasar en estos momentos”.

Vea también: En la superfinal, Boca y River intentarán ganar en medio campo: Óscar Córdoba



El duelo de este sábado, partido de vuelta de la que muchos consideran la mejor final de la historia de la Copa Libertadores, será en el estadio Monumental de Núñez, hogar de River Plate. Este escenario, explica Córdoba, es un “estadio abierto de dimensiones amplias que te permite no estar tan sofocado por el aliento del público. En La Bombonera estás encerrado y eso te lleva a estar en contacto con el público”.



Asímismo, el colombiano dijo que se imagina “un partido muy trabado. Aquí ya no hay vuelta atrás, no hay espacio para el error. Aquí hay que estar muy concentrado, evitar que el rival juegue y tú jugar cuando tengas la pelota en los pies”.

Publicidad