"Estoy convencido que los grandes grandes como el no se mueren": Quique Wolff recuerda a Maradona

En diálogo con BLU Radio, el reconocido periodista y exfutbolista argentino Enrique 'Quique' Wolff, recordó su etapa como jugador cuando compartió camerino con un joven Diego Maradona. Recordó con nostalgia los diferentes momentos y lamentó mucho su fallecimiento.

Me dolió muchísimo, pero estoy convencido que los grandes grandes como el no se mueren

Wolff recordó que regresó a jugar a Argentina después de su estadía en el Real Madrid y haberse perdido el mundial de 1978. Contó que quería llegar al de España 1982 y la oportunidad se dio para jugar en Argentinos Juniors.

"Un técnico que había tenido antes me dijo 'Quique venite a jugar acá a Argentinos Juniors'.Me decía que teníamos a este pibe y que conmigo tendríamos un equipazo. Allá conocí a Diego, me decía maestro, Don Quique", contó el exfutbolista.

La relación entre Wolff y Maradona continuó más allá del camerino. El periodista cuenta que ya desempeñando su labor en medios, Maradona siempre estuvo a su disposición.

"Una vez estando en Madrid, Ronaldo y Roberto Carlos me dijeron que querían cenar con Maradona. Yo lo organicé, lo miraban con admiración".

Sin embargo, recordó que el alcanzó a ser un ejemplo para Diego, incentivándolo a no faltar a los entrenamientos.

"El era un vago, de pronto no venía al entrenamiento. Yo lo regañaba cuando no llegaba", recordó.

Wolff mencionó que el talento del 'Pelusa' era algo incomparable.

Cuando yo era capitán, antes de entrar a los partidos reunía a los compañeros y les decía, 'el balón se lo dan a este'.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.