Le vamos a apuntar a la ruta, no tenemos contrarelojeros: Federación de Ciclismo

Jorge Ovidio González, gerente de la Federación Colombiana de Ciclismo, señaló que el equipo se encuentra preparado para salir a buscar una medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Publicidad

“Estamos muy entusiasmados con el recorrido, es un recorrido que lo favorece bastante a los corredores nacionales, hay mucha subida, repechos duros y largos, van a largar 146 y no terminan 40 o 30, es prácticamente por eliminación que se va a definir esta medallería”, señaló González.

“El entrenador, el COC decidimos no desgastarnos en una contrarreloj donde los muchachos ni están preparados ni vamos a hacer un papel decoroso, en Europa no nos ha ido muy bien, no prepararon nada antes de venir, los muchachos estaban concentrados en asumir la responsabilidad de la ruta, a eso le vamos a apuntar en estos días”, agregó.

Publicidad

González aseguró que desde que se conoció el circuito el equipo y el entrenador se han enfocado para poder realizar una “actuación magistral”.