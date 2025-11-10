Lesión de Kevin Mier estremece a la Liga MX y enciende alarmas en Colombia antes del Mundial

El fútbol mexicano vivió una jornada amarga tras confirmarse la grave lesión del arquero colombiano Kevin Mier, figura del Cruz Azul y uno de los guardametas más destacados del torneo. La noticia no solo sacudió a la Liga MX, sino que encendió las alarmas en la Selección Colombia, a menos de un año del Mundial, donde el antioqueño era considerado una de las cartas fuertes en el arco tricolor.

El hecho se presentó durante el duelo entre Cruz Azul y Pumas UNAM, cuando el panameño Adalberto Carrasquilla realizó una entrada fuerte que terminó con fractura de tibia para el colombiano. Mier tuvo que abandonar el campo de inmediato, mientras la preocupación se apoderaba tanto de sus compañeros como de la afición. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde los hinchas expresaron su indignación por la falta cometida y el manejo arbitral del incidente.



Cruz Azul reclama sanción para Carrasquilla y pide justicia

El club Cruz Azul no tardó en pronunciarse, solicitando a la Liga MX que Carrasquilla sea inhabilitado mientras Kevin Mier se recupera. “No puede haber impunidad ante una acción que pone en riesgo la carrera de un jugador”, expresó una fuente del equipo al término del partido.

El reclamo se sustenta en el hecho de que el árbitro no expulsó al panameño, pese a la dureza de la entrada. Esto desató críticas contra la comisión arbitral y encendió un debate sobre la protección de los futbolistas dentro del torneo.

Mier, quien llegó a México tras consolidarse en Atlético Nacional, se había ganado el respeto de los aficionados por su liderazgo, seguridad bajo los tres palos y su capacidad con los pies, una característica que lo convirtió en pieza clave del sistema de Cruz Azul.



Selección Colombia en alerta por posible baja para el Mundial

La lesión de Mier llega en un momento crítico para la Selección Colombia, que se prepara para afrontar los duelos amistosos previos al Mundial. Aunque el diagnóstico inicial indica ocho semanas de incapacidad, los médicos del combinado nacional seguirán de cerca su evolución.

En el plano deportivo, la ausencia del antioqueño representa un golpe duro para Cruz Azul, que lo considera su líder defensivo y una de las claves en su sólida campaña. Sin él, el técnico deberá apostar por Andrés Gudiño, su sustituto natural, de cara a los cuartos de final del torneo Apertura.

La lesión también impacta el ánimo del vestuario, pues Mier es una de las voces más influyentes del equipo. El propio jugador, a través de redes sociales, agradeció los mensajes de apoyo y prometió volver “más fuerte que nunca”.

Por ahora, el fútbol mexicano y la afición colombiana coinciden en un mismo deseo: que Kevin Mier logre una recuperación completa y pueda volver a brillar tanto con Cruz Azul como con la Selección Colombia, que lo necesita de cara al reto mundialista.