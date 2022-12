Lista convocatoria de Brasil para eliminatorias, en donde enfrentará a Colombia

Fortalecida tras ganar su primera medalla de oro de la mano de Neymar, la selección brasileña de fútbol chocará contra Ecuador y Colombia por las eliminatorias de Rusia 2018, con el debut del DT Tite y siete campeones olímpicos.



El grupo de 23 futbolistas incluye los regresos del lateral Marcelo, del Real Madrid, y del mediocampista Paulinho, del Guangzhou Evergrande (China), así como la primera convocatoria del lateral Fagner, del Corinthians, y del mediocampista Rafael Carioca, del Atlético Mineiro.



El mediapunta del Chelsea, Willian, está en duda por un problema físico aún en evaluación, dijo el nuevo DT del pentacampeón, que visitará a Ecuador el 1 de septiembre y recibirá a Colombia el 6 en el Arena Amazonia, de Manaos.



"No estamos clasificados para la Copa y precisamos crecer. Evaluamos el momento real de cada uno y ser justos en ese aspecto", señaló en su primera rueda de prensa de cara a las eliminatorias sudamericanas.



"Algunos atletas europeos [ndrl, jugadores que disputan tornes en ese continente] fueron perjudicados porque están retomando su ritmo o porque están lesionados", explicó.



En sexta posición, fuera de la clasificación directa y también de la posibilidad de jugar la repesca para el Rusia 2018, la "canarinha" busca cristalizar el grito que estrenó su hinchada tras la conquista olímpica: el campeón volvió.



La zona sudamericana es liderada por Uruguay y Ecuador, con 13 puntos, seguidos por Argentina, con 11, mientras que Chile y Colombia, con 10, completan la lista de selecciones que anteceden a Brasil.



Tite reemplazó a Dunga, que fue despedido a mitad de camino, y buscará revalidar los pergaminos que obtuvo sobre todo con el Corinthians, donde ganó la Libertadores de 2012 y el Mundial de Clubes de ese mismo año, y mejorar la magra cosecha de dos victorias, tres empates y una derrota que tiene el equipo tras seis partidos jugados.



El entrenador prefirió no adelantar si intentará convencer a Neymar, la estrella del Barcelona, para que continúe siendo el capitán, luego de que anunciara que ya no quería llevar esa responsabilidad.



Antes de los Juegos Olímpicos Tite ya había fijado su posición al afirmar que era "inhumano" colocar todo el peso del equipo sobre Neymar, pero anticipó que la capitanía no saldrá del trío Miranda, Daniel Alves y del propio atacante del Barça.



Esta es la lista de convocados:



Arqueros: Alisson (Roma/ITA), Marcelo Grohe (Gremio), Weverton (Atlético Paranaense).



Defensas: Marcelo (Real Madrid/ESP), Gil (Shandong Luneng/CHN), Marquinhos (París SG/FRA), Miranda (Inter Milán/ITA), Rodrigo Caio (São Paulo), Daniel Alves (Juventus/ITA), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madrid/ESP).



Mediocampo: Casemiro (Real Madrid/ESP), Giuliano (Zenit/RUS), Lucas Lima (Santos/BRA), Paulinho (Guangzhou/CHI), Willian (Chelsea/ING), Rafael Carioca (Atlético Mineiro), Renato Augusto (Beijing Guoan/CHN), Philippe Coutinho (Liverpool/ING).



Atacantes: Neymar (Barcelona/ESP), Taison (Shakhtar Donetsk/UCR), Gabriel Jesus (Palmeiras), Gabriel Barbosa (Santos).