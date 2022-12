“Lo que debe hacer la Selección es decirle a James que es el número 1”: Tino Asprilla

El exjugador de fútbol Faustino Asprilla se pronunció en Blog Deportivo a la situación de James Rodríguez con la Selección Colombia a pocos días del inicio de las Eliminatorias Mundialistas para Catar 2022.

“Poner a James en discusión es una falta de respeto para el jugador. El técnico puede ir a hablar con ellos, pero no creo que él tenga duda de James (…). David Ospina cuando estaba en el Arsenal no jugaba y venía a la Selección y rendía”, dijo.

“Todos sabemos que el problema de James en el Real Madrid no es futbolístico, sino que al entrenador no le gusta (…). Lo que tiene que hacer la Selección Colombia es decirle a James que, a si no juegue, es el número 1 y jugará las Eliminatorias”, añadió.

¿Alguna vez el Tino le dijo a un DT que no iba si no era titular?

“A mí me pasó. Cuando no jugué el partido contra Argentina en la Eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos 94. Participé contra Paraguay, Perú y ante la albiceleste me sentó Maturana. Ahí yo le dije que me daba mucha pena, pero estaba en Europa en un gran nivel, ¿cómo no voy a jugar?”, explicó.

“Me fui de la Selección y luego me convencieron los jugadores y empecé a jugar fútbol de verdad. Me pasó y con personalidad y respeto le dije a Maturana”, complementó.

¿Cómo cree que se encuentra el 10 de la Tricolor anímicamente?

“En este momento James no es el hombre más feliz porque él quiere jugar en el Real Madrid, de repente viene la Selección, que es donde él se escuda para demostrarle al mundo y al club ‘blanco’ que el está para jugar, pero en vez de respaldarlo le da la espalda”, mencionó.

