Los fracasados técnicos mexicanos nunca reconocerán lo bueno de Osorio: Tino Asprilla

El exjugador colombiano Faustino Asprilla salió en defensa del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien fue duramente criticado en México por una entrevista concedida en Espn, en la que habló sobre el juego entre el cuadro ‘manito’ y el seleccionado brasilero en el Mundial de Rusia 2018.

Aquel juego, que aún recuerdan con mucho dolor en el país de las rancheras y el tequila, terminó 2-0 a favor del cuadro brasilero, que con goles de Neymar y Firmino dijeron adiós al sueño mundialista de Osorio y México.

Osorio, en diálogo con la cadena deportiva, confesó que lo dejó desconcertado la reacción del plantel en el momento en que realizó la arenga previa al compromiso y les preguntó a sus jugadores si estaban listos para enfrentar a Brasil.

“Cuando enfrentamos a Brasil, reuní al grupo y pregunté: ¿estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta fue silencio. Yo dije, estoy preparado, lo he hecho durante 40 años para jugar con los mejores, pero es muy difícil transmitir al jugador esa forma de pensar”, aseguró.

Como era de esperarse, estas palabras cayeron muy mal entre los críticos de Osorio en México. El primero en reaccionar fue Ricardo La Volpe, también exentrenador del ‘Tri’.

“El técnico se tiene que hacer responsable, no puede decir eso, por experiencia, fui jugador y técnico, no me caben esas palabras, se está justificando, él es más responsable que los jugadores”, manifestó La Volpe.

“Él no supo transmitir por 30 o 40 años de preparación cómo jugar contra grandes equipos porque no es líder, no es buen entrenador porque no convenció a los jugadores, los jugadores no sabían a qué jugar”, dijo, por su parte, Hugo Sánchez, otro de los duros críticos del hoy técnico de Atlético Nacional.

“Los mexicanos son unos fracasados al frente de la selección”, dijo Asprilla.

Asprilla tuvo unas duras palabras para los críticos del estratega colombiano. Dijo que “los mexicanos son unos fracasados” y jamás reconocerán lo bueno que hizo Osorio cuando dirigió al seleccionado ‘manito’.

“Los mexicanos no tienen humildad para reconocer lo que hizo Osorio. No se lo van a reconocer porque ellos fueron unos fracasados en la selección, entonces nunca va a haber un reconocimiento (al técnico colombiano)”, dijo.

Agregó que quienes sí reconocen el trabajo de Osorio en el seleccionado centroamericano son los jugadores porque “no son bobos” y saben que derrotaron a una Alemania poderosa y en un Mundial.

“Alemania no perdía en la primera ronda de un Mundial como hace 40 años y los jugadores van a reconocer eso. A Hugo Sánchez y a La Volpe les dieron la selección y no hicieron nada”, sentenció el exjugador del Parma de Italia.

