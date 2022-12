Mauricio Cuero admite que le “encantaría” jugar en Estudiantes de La Plata

El tumaqueño admitió que le “encantaría” jugar en el fútbol argentino de nuevo, tras su paso por Olimpo y Banfield.

“Me han preguntado y les hice saber que me encantaría hacer parte del equipo, es uno de los grandes de América, de Argentina, tienen ya varias Libertadores entonces estaría encantado de formar parte del equipo”, explicó el futbolista.

Dijo también que espera “que se pueda concretar”, pues su “idea es regresar a Argentina” y en ese sentido admitió que habría otras opciones para volver a jugar en el fútbol gaucho, aunque “la posibilidad más cercana es esta”.

Finalmente, Cuero indicó que el balompié argentino le “viene muy bien”, pues lo conoce bien.

“Es un fútbol que me gusta, me fue muy bien allá, fui muy querido donde actué así que conozco cómo es la movida, cómo son los equipos y el tipo de fútbol. Creo que me vendría bien volver a Argentina, sé que puedo dar lo mejor de mí”, dijo Cuero.

