Me dolió mucho la salida del ‘Polilla’, creíamos mucho en él: Diego Herner

Diego Herner, defensor del América de Cali, analizó en El Camerino la situación del América de Cali y los difíciles momentos que se han vivido en los últimos tiempos en las toldas escarlatas. También habló de su recuperación luego de sufrir una lesión que lo marginó por un largo tiempo de las canchas.

“Vengo muy bien, recuperado totalmente de la lesión que fue un poquito complicada y ya obteniendo el ritmo con los entrenamientos, falta que los profes me conozcan para poder reintegrarme al plantel, pero con muchas ganas”, indicó.

Sobre los difíciles momentos que se ha atravesado el conjunto caleño, dijo que todo es parte del aprendizaje de lo que es un club grande.

“En lo que mueve alrededor, me dolió mucho la salida del ‘Polilla’ porque creíamos mucho en él, es un tipo totalmente honesto con su trabajo y no le pudimos dar resultados”, expresó.

En ese mismo sentido, señaló que esto genera una sensación de culpa. “Por más de que hagas todo para que los resultados aparezcan”.

Dedicó palabras también a la confrontación que se registró en cierto momento entre la hinchada del equipo americano y varios integrantes del plantel.

“Después lo que sucedió me dio mucha tristeza, me siento totalmente identificado con mis compañeros, la gente nos trataba bastante mal, la gente puede juzgar los resultados, pero no la honestidad de los chicos o mía porque los resultados no se den”, enfatizó.

Sin embargo, Herner cree, de acuerdo a su experiencia, que todo es “momentáneo y el fútbol es de resultados”.