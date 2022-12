Me quiere o no me quiere: ultimátum de Yerry Mina al Barcelona

El representante del defensa colombiano Yerry Mina lanzó un ultimátum al Barcelona, equipo al que llegaría el jugador el próximo año, después del Mundial de Rusia. “El Barça no puede tener dudas. Si quieren a Yerry, perfecto. Si no lo quieren no habrá problema, porque hay otros grandes equipos interesados”, dijo Jair Mina, también tío del deportista, en declaraciones a ‘Esporte Interactivo’. “Pep Segura debe decidir lo que quiere.



Llevamos un año y medio con la duda y tenemos que resolverla ya. Si no lo quieren, se irá a otro equipo”, agregó.



Le puede interesar: Yerry Mina llegaría en enero de 2018 al Barcelona.



Barcelona y el Palmeiras tienen acordado el pase del colombiano, el cual se podría adelantar para el mes de enero, según medios brasileros.



El jugador ya puede entrenar luego de recuperarse de una fractura en el dedo del pie izquierdo el pasado mes de agosto, durante un partido de su equipo, Palmeiras, contra Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.



