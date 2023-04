“Mi sueño es ser medallista olímpico”: Ángel Barajas, campeón del mundo en Gimnasia

El nombre de Ángel Barajas retumbó en Turquía. El colombiano se trajo cuatro medallas y marcó un hito el deporte nacional. Ya son 11, de los 16 años que tiene, los que este cucuteño le ha dedicado a la gimnasia. Este atleta demostró su destreza en distintas pruebas de la disciplina y logró hacer historia en el certamen, que culminó el pasado domingo 2 de abril en Antalya, Turquía. Barajas obtuvo cuatro medallas en total, incluyendo dos de oro .

Barajas habló en Mañanas Blu sobre el recibimiento que le hizo su natal Cúcuta, el recorrido para llegar a ser campeón, los sacrificios que ha tenido que hacer y su más grande sueño en esta disciplina.

“No me esperaba así tan grande, me sorprendió demasiado. Mi sueño es ser medallista olímpico y para eso trabajo, la Federación me respalda. El otro año hay cuatro Copas Mundo y uno va sumando puntos, así sea en cualquier aparato. Mi fuerte son paralelas y barras fijas”, indicó el campeón.

El deportista nortesantandereano indicó el largo recorrido para los resultados obtenidos e indicó los sacrificios que tuvo que hacer para hoy ser un referente en el deporte colombiano.

Publicidad

“Ha sido una carrera larga de mucho trabajo, por ser de alto rendimiento uno se limita a varias cosas, pero el trabajo da resultados: salidas, fiestas, etc. En mi caso salgo muy poco por responsabilidad, pero uno sabe que es por el bien de uno y le agradezco eso a la gimnasia”, señaló.

El medallista les agradeció a todas las personas, entidades y empresas que lo ayudaron y dieron la oportunidad de llegar a donde esta para cosechar los resultados y habló de los escenarios en los que practican los gimnastas en Cúcuta.

“Aquí el escenario pues en el techo se está deteriorando y eso nos perjudica porque se pueden dañar los aparatos y podemos correr riesgos”, indicó.

Publicidad

Finalmente, Barajas se refirió a la dificultad que tienen los deportistas de conseguir patrocinio y el nivel de dificultad para este tipo de disciplina.

Escuche la entrevista completa: