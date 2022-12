Millonarios buscará este domingo asegurarse entre los cuatro primeros

Tras el empate 2-2 de este sábado entre Bucaramanga y Rionegro Águilas, este domingo cinco partidos se jugarán de la Liga Águila, todos juegos aplazados.



Millonarios visita (3pm) en Neiva al Huila buscando asegurarse, restando una fecha, entre los cuatro primeros de la tabla y ser cabeza de serie en cuartos de final.



Le puede interesar: Millonarios avanza para meterse en los octavos tras victoria frente a Patriotas.



Cortuluá jugará partido vital en sus aspiraciones de permanecer en la primera división del fútbol colombiano y recibe a Alianza Petrolera; el equipo local debe ganar para llegar a la fecha 20 sin depender de otros resultados para salvar la categoría.



La programación del día es la siguiente:



3:00 Huila vs Millonarios



5:00 Cortuluá vs Alianza Petrolera



5:15 Patriotas vs Junior



7:00 Tigres vs Nacional (El Campín)



8:00 Pasto vs Envigado



Luego de estos juegos solo restan dos compromisos que se cumplirán el miércoles 15 de noviembre para dejar el calendario de la Liga Águila al día.