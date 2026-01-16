Nubank tiene nueva función de pagos en Colombia: usuarios son los más beneficiados

Uno de los neobancos más conocidos en Latinoamérica es Nubank, que cuenta con presencia operativa en Brasil, México y Colombia. En 2025 cerró el año con un total de 4 millones de clientes en el país cafetero, según su página web, esto equivale a uno de cada 10 adultos.

Además, comenzó el 2026 con buenas noticias para los usuarios con la inclusión de un nuevo servicio de pagos digital que ahorra bastante tiempo, es más dinámico y diferente.

En un contexto global, Nu mencionó que los tres territorios en los que tiene presencia ha alcanzado una gran hazaña, pero Colombia es el que tiene mayor crecimiento en el mercado: “La población de Colombia representa una cuarta parte de la población de Brasil y el 40 % de la población de México. En la práctica, esto significa que México está creciendo más rápido que Brasil, y Colombia está creciendo más rápido que ambos”.



Nubank tiene nueva función de pagos en Colombia

El nuevo servicio anunciado por Nubank el pasado 14 de enero en su sitio web es la habilitación de pagos en segundos usando códigos QR, pero de una manera diferente.

Ya puedes hacer pagos con QR en Nu. Paga en segundos desde tu app, sin efectivo, sin tarjetas y con la seguridad de tu cuenta Nu. Indicó Nubank

Aplicación de Nu. Foto: Nubank blog.

El pago con QR (Quick Response Code) es un método digital que permite pagar sin usar efectivo ni tarjeta. Solo hay que escanear un código y confirmar la transacción desde el dispositivo móvil.

De cuerdo con la entidad financiera, el objetivo es que los usuarios sigan con la simplicidad que los ha caracterizado en todos sus servicios y herramientas. Estos son los beneficios principales al usar este método de pago:



Comodidad: no se necesita efectivo ni tarjetas. Solo el celular y la aplicación.

no se necesita efectivo ni tarjetas. Solo el celular y la aplicación. Proceso rápido: escanear y confirmar. El pago se hace en segundos.

escanear y confirmar. El pago se hace en segundos. Más seguridad: las transacciones están protegidas por las capas de seguridad de la cuenta.

las transacciones están protegidas por las capas de seguridad de la cuenta. Pagos a cualquier entidad: los QR interoperables permiten pagar en comercios, sin importar la entidad financiera que manejen.

los QR interoperables permiten pagar en comercios, sin importar la entidad financiera que manejen. Menos errores: los datos de la persona y el monto aparecen en pantalla, así la gente puede revisar antes de confirmar el envío.

¿Cómo funciona el pago por QR en Nubank?

Siguiendo este paso a paso los usuarios podrán ejecutar un pago por medio de QR desde la app de Nu:

Publicidad

1. Abrir la app de y tocar el icono del código QR. Se encuentra en cualquiera de estos puntos de acceso:



Botón ‘Código QR’ en la pantalla principal.

Sección Bre-B en el menú principal.

Opción ‘Enviar’ de la pantalla principal.

2. Escanea el código QR.

3. Si ya aparece la cantidad a pagar, confirma. Si no, escribir el valor.

4. Revisar los datos del pago y tocar en ‘Enviar’.

5. Confirmar con el PIN.

6. Esperar unos segundos. Luego, se confirmará el pago y saldrá el comprobante.