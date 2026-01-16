En vivo
Blu Radio  / Economía  / Nubank tiene nueva función de pagos en Colombia: usuarios son los más beneficiados

Nubank tiene nueva función de pagos en Colombia: usuarios son los más beneficiados

El neobanco comenzó el 2026 con buenas noticias para sus usuarios con la inclusión de un nuevo servicio de pagos digital que ahorra tiempo, es más dinámico y diferente.

