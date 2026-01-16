En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Compulsan copias a jueza de Barranquilla que ordenó libertad condicional a Jorge Alfonso López

Compulsan copias a jueza de Barranquilla que ordenó libertad condicional a Jorge Alfonso López

La Comisión Nacional de Disciplina investigará la actuación de la juez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad