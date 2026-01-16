En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Explosivos, armas y droga: el resultado de un año de ofensiva de las FFMM en el Catatumbo

Explosivos, armas y droga: el resultado de un año de ofensiva de las FFMM en el Catatumbo

La ofensiva militar en Norte de Santander ha dejado capturas, desmovilizaciones y un fuerte golpe a las economías ilegales que afectan a la población civil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad