Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Mujer fue despedida de su empleo por culpa de Lionel Messi: ¿Qué pasó?

Mujer fue despedida de su empleo por culpa de Lionel Messi: ¿Qué pasó?

La mujer registro con su celular el encuentro con el astro argentino y aseguró que vendrán cosas mejores.

