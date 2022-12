Nadador español llora desconsolado al saltar antes de tiempo

Y terminó último con un tiempo de 3:53.40 minutos, más de cinco segundo por detrás del egipcio Marwan Elkamash.



La FINA explicó a la AFP que el español no fue descalificado pues la salida en falso respondió a una advertencia dada al danés Anton Ipsen, que no estaba firme a la hora de la largada.



El juez ordenó que todos se colocaran de pie para iniciar nuevamente el proceso, pero Durán saltó al agua. Al ver la salida en falso, se sentó en la orilla de la piscina y se lamentó con las manos en el rostro.



"Estaba nervioso y escuché algo en la tribuna que me hizo hacer lo que hice. Yo creía que estaba desclasificado, me dijeron que volviera a nadar y después nada más. Me afectó claro la concentración, no tenía cabeza ya. Subí mi tiempo en cinco segundos", explicó a periodistas después en la zona mixta.



Los 400m libres eran su única competencia individual. Ahora disputará el relevo 4x200m libres con España.