Nadie le gana: el colombiano Yeison López, oro y récord mundial en levantamiento de pesas

El colombiano Yeison López, vigente subcampeón olímpico, tocó el cielo en los Mundiales de halterofilia que se disputan en la localidad noruega de Forde, tras coronarse este martes nuevo campeón del mundo de la categoría de 88 kilos con una marca total de 387 kilos, nueva plusmarca universal.

López, que ya se impuso el pasado mes de julio en los Panamericanos disputados en Cali, volvió a dar muestras del excelente momento de forma por el que atraviesa tras imponerse tanto en la modalidad de arrancada, en la que fijó un nuevo récord del mundo con 177 kilos, como en la de total olímpico.

Solo se le escapó al oro al levantador chocoano, que cumplió 26 años el pasado mes de septiembre, en la modalidad de dos tiempos, en la que tuvo que 'conformarse' con la medalla de plata, tras verse superado por el norcoreano Kwang Ryol Ro, que tuvo que establecer un nuevo tope universal -215 kilos- para derrotar al colombiano.

Colombiano Yeison López, oro y récord del mundo en los 88 kilos Foto: AFP

Un triunfo que nadie pudo impedir en la modalidad de arrancada, en la que Yeison López se situó en la primera plaza de la clasificación desde su primer intento, tras levantar 173 kilos.



Pero el colombiano quería más y en su segunda tentativa estableció un nuevo récord del mundo de arrancada con una marca de 177 kilos, un kilo más que la anterior plusmarca universal -176- que el propio Yeison López estableció el pasado mes de julio en los Panamericanos.

Un récord que el de Istmina, plata en los Juegos Olímpicos de París en la categoría de 89 kilos, trató de mejorar al solicitar 180 kilos en su tercera tentativa, un peso que el colombiano no pudo levantar.

Fallo que no impidió a Yeison López colgarse la medalla de oro en arrancada con cinco kilos más que el chileno Arley Méndez, plata con una marca de 172 kilos, y ocho más que el moldavo Marin Robu, bronce con 169 kilos.

Una presea dorada que el 'pesista' colombiano no pudo repetir en al modalidad de dos tiempos, en la que López, pese a levantar 210 kilos, dos kilos más que el récord panamericano del venezolano Keydomar Vallenilla, no pudo con el empuje del norcoreano Ro.

El levantador asiático, que tan solo había firmado un intento válido sobre 162 kilos en la modalidad de arranca, impidió el pleno de Yeison López, tras levantar unos espectaculares 215 kilos, nuevo récord del mundo de dos tiempos.

Un registro que no pudo impedir que el 'pesista' colombiano se coronase nuevo campeón del mundo de los 88 kilos con un total olímpico de 387 kilos, nueva plusmarca universal, por delante del norcoreano Kwang Ryol Ro, plata con 377, y el moldavo Marin Robu, que se colgó el bronce con 369 kilos.

Con las tres medallas conquistadas por Yeison López, la delegación colombiana suma un total de cinco en los Mundiales de Forde, en los que la levantadora Yenny Sinisterra se colgó el pasado domingo una plata -arrancada- y un bronce -total olímpico- en la categoría de 63 kilos.