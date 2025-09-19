Egan Bernal tiene una "buena corazonada" para el Mundial de Ciclismo en África

Egan Bernal cuenta los días para viajar a Ruanda y disputar el primer Mundial de Ciclismo que se correrá en África. El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 se mostró entusiasmado por la cita y aseguró que está en un gran momento físico tras su destacada actuación en la Vuelta a España.

“Va a ser un Mundial diferente, por primera vez en África. Va a tener altura, unos 1.600 metros, no es extremo, pero sí es exigente. Estoy emocionado, creo que va a ser un buen Mundial. Tengo una buena corazonada y muchas ganas de representar a Colombia”, expresó Bernal en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio.

El zipaquireño destacó el orgullo que siente cada vez que compite con el tricolor nacional: “No ocurre muchas veces correr con la Selección Colombia de ruta, así que lo hago de la mejor manera. Esta vez espero que sea igual y poder dar un gran espectáculo”.

Sobre su estado de forma, Bernal explicó que su equipo tomó decisiones estratégicas durante la última gran vuelta, sacrificando la clasificación general para ir por etapas.



“La condición siempre estuvo ahí y creo que sigue estando. Con algo de descanso y un buen bloque de preparación vamos a llegar bien al Mundial”, aseguró.

Egan Bernal. Foto: X @INEOSGrenadiers

El renacer tras accidente con flota

El corredor también habló de lo que significó volver a ganar después de años de lucha tras el grave accidente que sufrió en 2022: “Fue especial, más que todo por la gente que me apoyó en el proceso. Creo que ellos lo disfrutaron más que yo mismo. Es una victoria que voy a recordar con mucho cariño”.



¿Egan Bernal cambiará de equipo?

En cuanto a su futuro, Bernal fue claro al desmentir rumores de un posible cambio de equipo y, por lo tanto, permanecerá en el Ineos.

“Tengo contrato con Ineos hasta 2026. Respeto y admiro a otros equipos como el Visma, pero por ahora estoy enfocado en el Mundial y en el Giro de Lombardía para cerrar bien la temporada”, afirmó.

Además, adelantó detalles del Gran Fondo que se realizará en Zipaquirá, su ciudad natal, evento que contará con invitados de lujo como Rigoberto Urán y Nairo Quintana, y que busca ser un festival para toda la familia, con énfasis en actividades para niños.