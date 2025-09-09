El renacer de Egan Bernal: doctor que lo operó revela la clave de su recuperación

La victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España no solo significa un triunfo deportivo, sino también un símbolo de resiliencia. Tres años después del accidente que casi le cuesta la vida, el ciclista colombiano volvió a lo más alto del podio gracias a un proceso médico complejo y a una fortaleza mental destacada por el doctor Manuel Ignacio Gutiérrez, el traumatólogo que lo operó tras el grave siniestro.

En entrevista con Blog Deportivo, el especialista reveló cuál fue la clave por parte del deportista de alto rendimiento para volver a subir al podio de una de las tres carreras más importantes del ciclismo en el mundo.

“Desde el primer día en la unidad de cuidados intensivos, cuando le pedía que moviera sus piernas, Egan demostraba una fortaleza invaluable. Su condición física, pero sobre todo su condición mental, fueron decisivas en su recuperación. Tenía claro que quería volver a la bicicleta y lo hizo apenas cinco semanas después del accidente, en una estática. Eso es una locura y un ejemplo para todos”, relató Gutiérrez en entrevista con Blu Radio.

El doctor, hijo del exciclista profesional Manuel Ignacio Sardino, explicó que en el caso de Bernal tomó decisiones médicas “agresivas” para garantizarle una recuperación óptima. Una de ellas fue fijar de inmediato la fractura de fémur con un clavo endomedular en lugar de utilizar un fijador externo, un procedimiento más habitual.

“Lo hice porque lo sé hacer bien y rápido, y quería evitar que entrara tantas veces al quirófano. Afortunadamente, la decisión fue la adecuada y hoy los resultados están a la vista”, detalló.

Gutiérrez también intervino la fractura abierta de la rótula, una de las más complejas que sufrió el ciclista. Ocho meses después, le retiró los clavos y tornillos de esa articulación para mejorar su movilidad sobre la bicicleta.

“Ese procedimiento le quitó la molestia que sentía al pedalear. Y los clavos endomedulares, que es el que tiene en el fémur, pues seguramente no le va a molestar, incluso no le molesta. Y ese pues uno lo puede dejar ahí porque finalmente entrar y retirar ese instrumental también puede hacer algo de daño al sacarlo”, explicó.



La mentalidad de Egan, importantísima

El médico resaltó que, más allá de los avances tecnológicos y la precisión quirúrgica, lo determinante en la recuperación de Bernal fue su disciplina y mentalidad.

“Uno puede tener la mejor rehabilitación, pero si el paciente no tiene objetivos claros, el resultado no será el mismo. En el caso de Egan, su compromiso desde el inicio marcó la diferencia”, afirmó.

Este martes, 9 de septiembre, con su triunfo en la Vuelta a España, Bernal confirma que está de regreso en la élite mundial del ciclismo, y seguirá por el camino de la disciplina para dar pelea en la clasificación general.

"Lleno de orgullo, lleno de orgullo por Egan, lleno de orgullo por Colombia y pues lleno de orgullo también por la medicina de nuestro país”, concluyó Gutiérrez.