Clasificación general Vuelta a España tras la etapa 16: victoria de Egan Bernal en medio del caos

La Vuelta a España 2025 volvió a verse interrumpida por protestas propalestinas que obligaron a neutralizar parte del recorrido. Tal como ocurrió en Bilbao días atrás, la organización decidió adelantar la meta 8 kilómetros, en la fracción que unía Poio con Mos/Castro de Herville, debido a bloqueos en la vía.

El comunicado oficial fue claro: “Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta”.

Egan Bernal, protagonista y ganador de etapa

En medio del caos, el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) se llevó el triunfo de la etapa en un apretado sprint frente al español Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Ambos habían protagonizado la fuga del día, pero fue Bernal quien impuso su potencia en los metros finales, logrando su primera victoria en la Vuelta y la número 22 en su carrera profesional.

La gesta del colombiano tiene un valor simbólico especial: Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, continúa consolidando su regreso a la élite después del grave accidente sufrido en 2022.

Landa, aunque segundo, despertó al público con el ya célebre “landismo”, confirmando que su preparación para el Mundial marcha en buen nivel.

Clasificación de la etapa 16 – Vuelta a España 2025

Egan Bernal (COL/IGD) – 159 km en 3h 35:10 (media 44,4 km/h) Mikel Landa (ESP/SOQ) – mt Brieuc Rolland (FRA/GFC) – a 7s Nico Denz (GER/RBH) – 1:02 Clément Braz Afonso (FRA/GFC) – 1:02 Bob Jungels (LUX/IGD) – 1:10 Kevin Vermaerke (USA/DFP) – 1:12 Finlay Pickering (GBR/TBV) – 1:12 Sean Quinn (USA/EFE) – 2:48 Rudy Molard (FRA/GFC) – 2:48

(Top 10 de la etapa)

Clasificación general tras la etapa 16 – Vuelta a España 2025

Jonas Vingegaard (DEN/TVL) – 61h 16:35 João Almeida (POR/UAD) – a 48s Tom Pidcock (GBR/Q36) – a 2:38 Jai Hindley (AUS/RBH) – a 3:10 Giulio Pellizzari (ITA/RBH) – a 4:21 Felix Gall (AUT/DAT) – a 4:24 Matthew Riccitello (USA/IPT) – a 4:53 Sepp Kuss (USA/TVL) – a 5:46 Torstein Træen (NOR/TBV) – a 6:33 William Lecerf (BEL/SOQ) – a 8:04 Matteo Jorgenson (USA/TVL) – a 8:52 Egan Bernal (COL/IGD) – a 9:36 Harold Tejada (COL/AST) – a 11:48

Balance tras la etapa

La Vuelta a España 2025 entra en su recta final con un Jonas Vingegaard sólido en la general, aunque con João Almeida y Tom Pidcock aún al acecho. Por su parte, Colombia celebra la gran actuación de Egan Bernal, que además de conquistar la etapa 16, sigue escalando posiciones en la clasificación general.