Egan Bernal tras victoria en la Vuelta a España: "Una historia para contarle a mis nietos"

La Vuelta a España volvió a teñirse de amarillo, azul y rojo gracias a Egan Bernal, quien se impuso en la etapa 16 llena de drama, lluvia y desgaste, por las manifestaciones a favor de Palestina, por lo que tuvo que ser recortada en los últimos kilómetros.

Sin embargo, la fecha de este 9 de septiembre quedará marcada en la carrera del colombiano por una victoria que lo devuelve a sus mejores tiempos luego del grave accidente que sufrió en el 2022. Por eso, en conversación con medios de comunicación, describió este triunfo como “una buena historia para contarle a mis nietos”.



Reacción de Egan Bernal tras ganar el la Vuelta

El ciclista zipaquireño, que sigue escribiendo páginas memorables en el ciclismo mundial, se mostró emocionado por este triunfo que lo une al selecto grupo de colombianos con victorias en la ronda ibérica.

“Estoy súper contento, creo que se alinearon los astros hoy otra vez. Es una victoria de etapa en la Vuelta a España, una carrera que tiene mucha historia en Colombia y que de verdad quería ganar más con esta camiseta de campeón nacional. Es algo muy lindo y lo dedico a todos los colombianos”, expresó Bernal tras cruzar la meta.

Egan Bernal Foto: AFP

La gesta de Bernal cobra un valor especial al producirse en el aniversario número 40 de la primera victoria colombiana en la Vuelta, protagonizada por Antonio 'Tomate' Agudelo en 1983. Con este triunfo, el zipaquireño se suma a la lista de apenas 24 ciclistas cafeteros que han ganado etapas en la competencia española, consolidando aún más su lugar entre los grandes referentes del deporte nacional.

El propio Egan reconoció que sus planes iniciales eran otros: “Al inicio iba por la general, pero me tocó cambiar e ir por las etapas. Esta fue apenas la segunda fuga en la que lo intenté y se dio la victoria. Fue un día durísimo, las carreteras estaban resbalosas, todo parecía un apocalipsis, pero la verdad hace la victoria aún más bonita. Y una buena historia para contarle a mis nietos".

🗣️ "I really wanted to win with the national jersey, which means a lot for me." 🇨🇴@Eganbernal gives his reaction to a hard-fought stage victory at #LaVuelta25 👊 pic.twitter.com/1YpoMPjXNX — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Su victoria también representa un símbolo de resiliencia. Tres años después del grave accidente que puso en riesgo su vida y su carrera, Bernal no solo volvió al máximo nivel, sino que lo hizo con la fuerza suficiente para vencer en una de las tres grandes vueltas.



Posición de Egan Bernal

Con esta etapa en el bolsillo, Bernal se ubica como el mejor colombiano en la clasificación general, en la casilla 12 a 9:36 del líder Jonas Vingegaard.

Publicidad

Aunque reconoce que no peleará por entrar al top diez, sí resalta que se siente en mejor condición que en el Giro de Italia: “En el Giro recuperé confianza, pero en la Vuelta me siento físicamente más fuerte. Hoy me levanté con la certeza de que la escapada no se iba sin mí, y me hice matar por estar ahí. Al final, todo valió la pena”.

Ahora el líder del Ineos seguirá intentado buscar un nuevo triunfo en esta última semana de la Vuelta a España.