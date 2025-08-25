Egan Bernal quiere la revancha en España: "En la última Vuelta sufrí como un perro"

La Vuelta a España 2025 ya arrancó y ha disfrutado de dos épicas etapas que han dejado ver el gran poderío en las piernas de algunos ciclistas, quienes esperan seguir la marcha para alcanzar el ansiado maillot rojo.

Ante eso, una de las sorpresas en la segunda etapa fue el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien se metió al cuarto lugar de la clasificación general y busca ser el campeón, pues no se conformaría con un tercer lugar.



Egan Bernal busca la revancha en La Vuelta a España

Egan Bernal, sin duda, es uno de los grandes pedalistas de Colombia, luego de coronarse campeón en el Tour 2019 y en el Giro 2021. Además, señaló que en el Giro tuvo un gran resultado; sin embargo, en la pasada edición de La Vuelta las cosas no le salieron como esperaba: "El objetivo principal es disfrutar de la carrera y llegar a meta con una sonrisa. El Giro me fue bastante bien, pero los recuerdos de la última Vuelta no son buenos porque sufrí como un perro. Ahora, la verdad, es que me gustaría ganarla", señaló el pedalista cundinamarqués.

Ante eso, Bernal demostró estar en buena forma para pelear por coronarse en una de las tres grandes del ciclismo (la que le falta). En una segunda etapa donde Jonas Vingegaard se hizo con el maillot rojo y que estuvo marcada por las caídas, el colombiano brilló y se acerca a la cima de la tabla.

😍 Take a look at the stage 2️⃣ standings!



¡Estas son las clasificaciones de la etapa 2️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/DlrarSmvQs — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Y es que La Vuelta arrancó con tintes dramáticos, pues la segunda etapa firmaba un recorrido de 159,5 kilómetros y cruzaba entre las localidades italianas de Alba y Limone Piemonte. Fue la primera prueba de montaña y en ella Bernal se posicionó como uno de los candidatos, al igual que el pedalista danés Jonas Vingegaard, quien se cayó al arranque de la etapa y, aun así, logró ganarla.

Ante esto, Egan Bernal se quedó con la cuarta casilla en la clasificación general a 10 segundos de Vingegaard. Adicionalmente, no fue el único colombiano que se metió en el top 10 de la tabla, pues Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) se quedó en la séptima casilla a 12 segundos del ciclista danés.

Pese a ello, Bernal elogió a Vingegaard, pero no se amedrenta, pues sabe que todavía queda carrera para pelear esos primeros lugares: "Jonas Vingegaard es un gran corredor. Vengo de hacer un buen Giro, pero ahora hay que apuntar alto en esta Vuelta. Sería triste pensar en ser segundo, hay que intentar pensar en ganar y luchar para ganar", comentó.



Así será la tercera etapa de La Vuelta 2025

La segunda etapa de La Vuelta arrancó de manera tranquila; sin embargo, en el momento en que las lluvias empezaron a azotar, los pedalistas metieron presión y se fueron hacia adelante. Bernal, con más calma, se fue hacia atrás y en la subida atacó, alcanzando un respetable cuarto lugar.

Ahora Egan Bernal tendrá que alistar las piernas para disputar una tercera etapa, misma que será la más corta sin contar las dos contrarreloj y la jornada final. Estará marcada por un trazado con mucho desgaste.

Con apenas 134,6 kilómetros, pero con un recorrido que "quiebra" piernas, característico en los tramos del norte de Italia, esta es una gran oportunidad para una fuga. La corta distancia y el terreno quebrado beneficiarían a muchos, pero, sin duda, será una prueba de velocidad y resistencia.