¿Cuáles son los colombianos en la Vuelta a España? Conozca los equipos y dorsales

La edición 80 de la Vuelta a España estará cargada de emociones desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre del 2025 y, por su puesto, los ciclistas colombianos esperan ser protagonistas en las 21 etapas que recorrerán el país europeo.

En total serán siete los colombianos que buscarán la gloria y darle alegrías al país con sus rendimientos en sus caballitos de acero.



Colombianos en la Vuelta a España 2025

La nómina colombiana estará encabezada por el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal, quien afirmó ante los medios de comunicación que se encuentra en buenas condiciones físicas para asumir la tercera gran vuelta de ciclismo del calendario internacional. A continuación la lista de los siete connacionales en la competencia:



Egan Bernal (INEOS)

Egan Bernal en la etapa 9 del Giro de Italia. Foto: EFE Brandon Rivera (INEOS)

Brandon Rivera, ciclista colombiano Foto: AFP Harold Tejada (Astana)

Harold Tejada Foto: AFP Sergio Higuita (Astana)

Sergio Higuita con el Astana Foto: AFP Esteban Chaves (EF)

Esteban Chaves Foto: AFP Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious)

Santiago Buitrago, podio en la etapa 16 del Tour de Francia Foto: AFP Juan Guillermo Martínez (Picnic-PostNL)

Juan Guillermo Martínez con el Picnic-PostNL X: @picnicpostnl

De esta manera, la bandera tricolor estará por duplicado en el Ineos con Bernal y Rivera, así como en el Astana con Tejada e Higuita. Mientras que solo habrá un colombiano en las escuadras del EF con Chaves, Bahrain-Victorious con Buitrago y Picnic-PostNL con el juvenil Martínez.



¿Cuáles son los dorsales de los colombianos?

Es importante resaltar que en las transmisiones de televisión es muy importante para los aficionados conocer qué número tendrá en la espalda los escarabajos colombianos para así poderlos referenciar en cualquier ataque, escapada o en el grupo principal de una etapa. A continuación los números que identificarán a los nuestros:



Egan Bernal (INEOS) - 62 Brandon Rivera (INEOS) - 67 Harold Tejada (Astana) - 121 Sergio Higuita (Astana) - 124 Esteban Chaves (EF) - 81 Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) - 102 Juan Guillermo Martínez (Picnic-PostNL) - 195

Colombianos ganadores de la Vuelta a España

A lo largo de la historia, el bandera de Colombia ha ondeado en lo más alto de esta carrera de ciclismo en dos ocasiones. La primera fue gracias a Lucho Herrera en 1987 y la segunda con el boyacense Nairo Quintana en el 2016.

Nairo Quintana / Foto: AFP

En este 2025 el favoritismo e ilusión de los aficionados colombianos está en Egan Bernal, quien ha tenido una buena preparación durante el año para estar en el puñado de aspirantes a la anhelada camiseta roja.

