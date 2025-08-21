Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Carlos Ramón González
Disturbios en Avellaneda
Millonarios
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Cabezote Vuelta España 2024 DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / La Vuelta España  / Egan estará en La Vuelta a España 2025: "Estoy saboreando el desafío"

Egan estará en La Vuelta a España 2025: "Estoy saboreando el desafío"

La Vuelta a España arranca este sábado, 23 de agosto, desde Turín, y tras 21 etapas y más de 3.000 km recorridos, terminará el 14 de septiembre en Madrid.

Egan Bernal_AFP.jpg
Egan Bernal
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 21, 2025 12:22 p. m.

El ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia en 2019 y del Giro a Italia en 2021, liderará a su formación Ineos durante la Vuelta a España, anunció el equipo británico el jueves.

"Junto a Bernal, se ha seleccionado un equipo potente y versátil", detalla Ineos en un comunicado.

El colombiano estará acompañado entre otros por el italiano Filippo Ganna o el polaco Michal Kwiatkowski.

"Estoy saboreando el desafío de liderar Ineos en la Vuelta de este año", declaró Bernal, citado en el comunicado. "Es una carrera que siempre ofrece momentos de agresividad y es impredecible, algo que disfruto".

Egan Bernal no estará en importante competencia por decisión de Ineos
Foto: AFP.

"Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que hemos formado (...) podemos tener confianza. Arrancar en Italia me da también una motivación especial, después de tantos momentos especiales corriendo allí", indicó el colombiano.

Cuando conquistó el Giro en 2021, Bernal era uno de los rivales a batir en el pelotón ciclista, pero a principios de 2022 tuvo un accidente con un autocar cuando estaba entrenando en Colombia.

Publicidad

Tuvo entonces fracturas en una vértebra, en el fémur derecho, en una rótula, una perforación de pulmón y un traumatismo craneal.

Más de tres años después, y tras haber participado este año ya en el Giro, donde logró una meritoria séptima posición, Bernal ejercerá de líder de su equipo durante su décima gran ronda.

La Vuelta a España arranca este sábado 23 de agosto desde Turín, y tras 21 etapas y más de 3.000 km recorridos, terminará el 14 de septiembre en Madrid.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Egan Bernal

Vuelta a España