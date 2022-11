Nairo da por superado rifirrafe con Mariana Pajón por manejo de Fedeciclismo

Nairo Quintana salió al paso y le respondió a Mariana Pajón en medio de la polémica desatada por puntos encontrados de los deportistas frente a las funciones desempeñadas por la Federación de Ciclismo Colombiana.



“Mariana no hacía estas palabras con mala intención. Le deseo lo mejor a ella y le tengo una completa admiración”, dijo.



“En el tema de la Federación, son puntos de vista personales que debemos seguir mirando. No me estoy inventado nada ni tampoco me están asesorando, sino cada uno de ustedes debe darse cuenta de todo lo que escriben en redes sociales y los desacuerdos de todo el mundo ante esta Federación”, añadió el ganador de la Vuelta a España.



Asimismo, aseguró que espera que “no haya más problemáticas, solo que veamos soluciones y mejoras para el ciclismo colombiano”.



Puntualizó que tanto él como Mariana Pajón seguirán pedaleando para darle más alegrías al pueblo colombiano.



