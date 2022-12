No hay quinta mala: Djokovic ganó otra vez el Masters 1000 de París

El número 1 mundial Novak Djokovic ganó por quinta vez el Masters 1000 de París este domingo al batir (6-3 y 6-4) al canadiense Denis Shapovalov (28º ATP), clasificado tras la renuncia en semifinales de Rafael Nadal (2º), que dejó a la capital francesa sin el 'clásico' contra el serbio.

A 'Djoko', que el lunes dejará su trono al frente de la ATP a Nadal, solo le hicieron falta 65 minutos para batir a Shapovalov, que debutaba en una final de un torneo Masters 1000.

"Me he sentido cada vez mejor y con más confianza a lo largo del torneo. No he perdido un set, ha sido un súper torneo", declaró Djokovic justo antes de recibir el trofeo de manos del ruso Marat Safin, triple ganador en la capital gala (2000, 2002, 2004).

"Estaba con mucha confianza, sobre todo estos últimos tres días. Es muy alentador de cara al Masters (Torneo de Maestros, en Londres)", añadió el serbio.

En Londres (10-17 noviembre) deberá recuperar los 640 puntos que le separarán del español, duda para el torneo que reúne a los ocho mejores del año por su lesión abdominal. Si lo logra, el serbio finalizará por sexta vez como número 1 un curso tenístico, igualando el récord de Pete Sampras.

"Mucha gente soñaba con una final de Nadal ante Djokovic, con quizás una revancha un poco más tarde en Londres", reconoció el director del torneo Guy Forget.

A los 32 años, 'Nole' ha conquistado su 34º Masters 1000 y se queda a uno de Nadal, que tiene el récord histórico.

Djokovic, que parecía muy débil a causa de un fuerte resfriado cuando debutó el miércoles, levantó este domingo su quinto título de la temporada: dos Grand Slams (Australia y Wimbledon), dos Masters 1000 (Madrid y París) y el ATP 500 de Tokio.

En su carrera ya suma 77 títulos, 16 de ellos de Grand Slam.

Este domingo, Shapovalov, que se benefició el día anterior de la retirada de Nadal para clasificarse sin jugar, no pudo poner a Djokovic en apuros.

En total, el canadiense de 20 años solo se procuró una bola de break, en la segunda manga, que no pudo convertir.

Pese a todo, el lunes amanecerá en el 15º escalón del ranking ATP, la mejor posición de su joven trayectoria.

"Lo más duro de hoy fue intentar devolver su servicio, sin duda. Ha sacado realmente muy bien. Creo que tenía un porcentaje del 103% en la primera bola durante el primer set", exageró la promesa canadiense.

"No empecé bien, pero no creo que fuera por los nervios. Estaba excitado de jugar este partido, de verdad. Ha sido una semana increíble para mí, pero esto no se para aquí. Lo que quiero es batir a jugadores como Novak", declaró uno de los principales representantes de la 'Next Generation'.

Djokovic, que el sábado sufrió en un primer set de altísimo nivel ante Grigor Dimitrov, que ganó en el 'tie break', no sufrió ningún sobresalto este domingo. Fue una muralla para Shapovalov, agresivo, pero sin hacer daño.

En el apartado ofensivo, el rey de la pista cubierta tuvo un acierto del 71% con su primera bola de servicio y logró el 81% de los puntos siguientes.

"Está bien cuando puedes ganar muchos puntos gratuitos con tu servicio. Fue el caso toda la semana. Mi servicio ha sido uno de mis mejores golpes y me ha permitido sentirme cómodo al fondo de la pista", explicó el ganador.

Cuatro veces se han enfrentado Shapovalov y Djokovic, todo este año, y el canadiense no conoce la victoria. Intentará que a la quinta sea la vencida.

