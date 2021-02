No me considero ‘cholista’ como dice mucha gente; intento arriesgar: Amaranto Perea

Luis Amaranto Perea, técnico del Junior, hizo un balance de la victoria del pasado martes ante Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que le permitió respirar y salir de una serie de malos resultados que pusieron en duda la continuidad del entrenador al frente del equipo.

“Veníamos cometiendo ciertos errores y en vista de que el equipo había terminado bastante cansado en el último partido en Tunja, intenté refrescar, teniendo en cuenta que Millonarios cuando tiene la pelota mete mucha gente por dentro, liberando las bandas y allí son muy fuertes. Lo que hicimos fue poblar la mitad del campo y subir a Teo para que jugara como falso 9”, señaló.

Para Perea, el típico 9 es el que fija los dos centrales, mientras que el falso 9 es el “que está continuamente haciendo desmarques de ruptura a sus espaladas, el que no se mantiene en su posición y desciende un poco para generar espacios que puedan ocupar otros compañeros”.

“Siento que lo que estábamos buscando por momentos se dio, la interpretación y la intención se dio en muchos momentos en este partido”, complementó.

Ante los malos resultados del equipo tiburón en las últimas jornadas se estaba especulando con una posible salida del entrenador, sin embargo, Perea aseguró que las directivas le han transmitido tranquilidad en ese sentido.

“Cuando entrenas un equipo como este y aunque parece que se estaba acabado el mundo Fuad (Char) siempre me ha transmitido seguridad”.

Finalmente, sobre su estilo de juego, aseguró que sería bueno ser Cholista (por Simeone), pero no considera que sea así. “No me considero ‘cholista’ como dice mucha gente, intento con los jugadores que tenemos, ser más arriesgado”.