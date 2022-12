“No tiene nada que ver el mal aliento con el color de piel”: Pablo Cepellini

En entrevista con Golcaracol.com , el mediocampista uruguayo de Atlético Nacional explicó que el gesto, por el que fue acusado de racismo, en el partido ante el Junior de Barranquilla, nada tiene que ver con racismo.

De acuerdo con el jugador, hizo el gesto porque Edwuin Cetré, del Junior, tenía mal aliento.

“Comenzó con una falta que le hago a Cetré y después él me mira y me dice: ‘¿qué te pasa, güevón?’, entonces me acerqué a él y tenía un poco de mal aliento, capaz que estuve mal en hacer el gesto, pero he leído un montón de cosas y creo que hay que saber el concepto de racismo, estamos en el siglo XXI. Me parece que no tiene nada que ver el mal aliento con el color de piel. Si me pasa con una persona de tono blanco, habría sido igual, entonces no entiendo por qué dijeron eso y me molestó mucho”, dijo Cepellini.

Le puede interesar: Dimayor y Fedefútbol piden investigar a Pablo Cepellini por posible gesto de racismo

La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol pedirán investigación disciplinaria en contra Cepellini, por este hecho, que convirtió al jugador uruguayo en centro de críticas en redes sociales.

