Nos ganó la ansiedad: Viola tras derrota con Emelec por Copa Libertadores

El ex Racing de Argentina aseguró que se ha sentido muy a gusto desde que llegó a Medellín como refuerzo del poderoso de la montaña.



“Me he sentido muy acogido en el equipo, con el presidente, los hinchas, la gente es muy alegre y la ciudad me ha parecido muy bonita. Lo que he visto de Colombia me ha gustado mucho”, manifestó.



Sobre el partido contra Emelec en el Atanasio Girardot, donde Medellín cayó 2-1 y dejó ir varias de las posibilidades de clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, Viola manifestó que la ansiedad les jugó una mala pasada.



“Desaprovechamos una oportunidad muy importante que teníamos, creo que nos ganó la ansiedad (…). Entramos bastante dormidos, nos hicieron el primer gol que después revertimos y con el empate, pero luego llegó el segundo gol de ellos y eso fue un mazazo para nosotros”, señaló.



Con respecto a los malos resultados de los equipos colombianos en esta edición del torneo continental, el ariete argentino dijo que en copa no se perdonan los errores.



“Son los mejores de cada país, el juego puede cambiar totalmente, te hacen pagar los errores, es lógico que es mucho más difícil de lo que muchos piensan”, concluyó.