Nuevo lío para James: sería sancionado por incumplir reglamento del Real Madrid

El volante colombiano James Rodríguez, convocado por el portugués Carlos Queiroz para los amistosos de mitad de noviembre con la Selección Colombia, nuevamente está en el ojo del huracán en España.

El nuevo lío para James tiene que ver con el incumplimiento del reglamento interno del Real Madrid, según reveló el diario español As . Al parecer, el colombiano llegó tarde al estadio este miércoles en el juego por Champions, algo que castiga el club madridista.

El reglamento interno del Real Madrid, revelado por Deportes Cuatro y dado a conocer por As , dice que “los jugadores no convocados deben estar en los vestuarios con el equipo antes del comienzo del partido”, algo que James no tuvo en cuenta este miércoles en el juego ante Galatasaray, pues llegó al estadio cuando sus compañeros estaban listos para saltar al terreno de juego.

Aseguró As que el ‘10’ de la Selección Colombia apareció en el estadio “justo cuando estaba sonando el himno” que da pie para que los equipos salten a la cancha para los actos protocolarios previos a la disputa del juego.

Por su infracción, dijo As , James podría ser multado con 250 euros, si es la primera vez que incumple este artículo del reglamento. Si se trata de la segunda o tercera falta en este sentido, el colombiano sería penalizado con 500 o 1.000 euros, respectivamente.

