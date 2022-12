Ojalá que el arbitraje no favorezca a Nacional: Pablo Repetto

"Ojalá que (el arbitraje) no favorezca a Nacional como lo hicieron en la mayoría de la Copa. Esa es la verdad. Coincidencialmente se ha dado. No lo digo yo, solo repito lo que dicen los entrenadores que lo han enfrentado antes", afirmó Repetto en una rueda de prensa en Medellín.

Aclaró que no se refiere específicamente al arbitraje del partido de vuelta, pues considera al argentino Nestor Pitana "un buen árbitro" y con "méritos" para estar en la final.

Repetto prácticamente descartó al delantero José Angulo para el partido de este miércoles, tras sufrir un esguince de tobillo en la ida frente Nacional en Quito.

"José está más afuera que adentro, es una realidad. En el último entrenamiento lo vamos a probar y ahí veremos si juega", dijo resignado.

El estratega adelantó que la lesión del 'Tin' Angulo, autor de seis goles en el torneo continental, perfila a Miller Castillo como su reemplazo en los últimos 90 minutos de la serie que inició con el empate 1-1 en el Olímpico Atahualpa.

Agregó que espera contar con el portero Librado Azcona y el centrocampista Mario Rizotto, pues han evolucionado positivamente de sus molestias y cree que "no van a tener problema" para competir.

"Es una final, y los jugadores que no estén al ciento por ciento no van a jugar. Hay que pelear el partido, salir a buscarlo y no meternos atrás", declaró.

Repetto añadió que se sienten fuertes y recordó que durante el torneo continental su equipo sorteó con éxito a rivales "muy complicados" de visitante como River Plate, Pumas y Boca Juniors.

"Nacional se ha ganado el favoritismo y nosotros el respeto por lo que hemos hecho en toda la Copa, en especial por los últimos antecedentes. Creemos que tenemos mucha posibilidad de lograr lo máximo", expresó.

Consideró que Nacional los respetó más que otros equipos en Quito, y eso indica que "nuestras fuerzas son importantes y el rival lo tiene claro".

Repetto optó por no hablar de las debilidades del rival y se concentró en elogiar a Macnelly Torres, al que calificó como un "jugador exquisito", además de imaginarse a un Nacional volcado al ataque con la inclusión del venezolano Alejandro Guerra como reemplazo de Sebastián Pérez, quien no jugará por acumulación de tarjetas amarillas.

"Guerra es más técnico y con características más ofensivas. Con él buscan tener el balón y generar más juego", opinó el técnico, que anunció que Independiente del Valle no "inventará" y mucho menos renunciará al estilo contragolpeador que ha mostrado como visitante.