¡Partidazos! Así será la octava fecha de la liga colombiana

Con diferencias ya marcadas en las primeras posiciones de la tabla de clasificación, la liga colombiana empieza a ponerse más dura para los equipos necesitados de puntos, entre ellos, uno de los grandes capitalinos.

Millonarios tiene que ganar para no alejarse más de un cuarto puesto dominado por Alianza Petrolera con 12 unidades. El equipo de Alberto Gamero empató contra Santa Fe en el clásico capitalino y quedó en la cuerda floja, a pesar de que el DT le dijera a su hinchada que confiará en el proceso.

Publicidad

Otros equipos como el Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Jaguares están con el objetivo de ganarles a sus rivales en esta jornada.

Vea aquí: ​ Prohíben entrada de hinchas de Millonarios para juego contra el DIM

Viernes

Publicidad

7:40 p.m.: Deportivo Cali 2-2 Deportivo Pereira

Sábado

4:05 p.m.: Once Caldas vs América

6:10 p.m.: DIM vs Millonarios

8:05 p.m.: Bucaramanga vs Junior

Publicidad

Domingo

2:00 p.m.: Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera

4:05 p.m.: Envigado vs Águilas Doradas

6:10 p.m.: Santa Fe vs Nacional

8:05 p.m.: Tolima vs Patriotas

Martes

6:00 p.m.: Jaguares vs Cúcuta

8:05 p.m: La Equidad vs Deportivo Pasto