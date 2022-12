Pizzuti dejó una huella imborrable en Racing, es una gran insignia del club: Bedoya

El exfutbolista Gerardo Bedoya pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para recordar a Juan José Pizzuti, ídolo histórico de Racing y leyenda del fútbol argentino, quien murió este viernes a sus 92 años.

"Racing Club lamenta profudamente el fallecimiento de Juan José Pizzuti, pieza indispensable en la historia del Primer Grande. La institución acompaña a su familia y afectos en este momento de dolor", publicó el cuadro bonaerense.

Publicidad

Le puede inetersar: Imparable hacia el título de la Premier: Liverpool ganó 2-1 en Wolverhampton

Pizzuti destacó en La Academia primero como jugador, etapa en la que marcó 118 goles en 215 partidos para convertirse en el segundo máximo anotador histórico del equipo y ganar la liga en dos ocasiones (1958 y 1961), y después como técnico, cuando dirigió el conocido como "equipo de José", que estuvo 39 partidos invicto y ganó una liga, una Copa Libertadores y una Intercontinental.

“Tuve la oportunidad de conocer a Pizzuti. Es una de las insignias y uno de los hombres que más quieren en Racing. La gente lo recuerda con mucho cariño y respeto”, manifestó Bedoya, quien lamentó la muerte del histórico argentino.

Asimismo, Bedoya aprovechó la entrevista para agradecer a toda la afición de Racing, pues, según manifestó, cada que tienen la oportunidad le muestran su cariño y le dedican palabras de agradecimiento y gratitud.

Publicidad

“Ir a Avellaneda es muy especial para mí. En otra parte del mundo no me siento como me siento ahí”, dijo el exjugador, de pasado en equipos como Nacional, Millonarios y la Selección Colombia.

Con la selección, Pizzuti jugó 12 partidos, en los que marcó 4 goles, y se proclamó campeón de América en 1959, torneo en el que anotó un importante gol a una Brasil que un año atrás había ganado el Mundial.

Publicidad

Por su parte, el también exjugador Ponciano Castro recordó, en diálogo con Blog Deportivo, cuando fue dirigido por Juan José Pizzuti.

“Fue un técnico con mucha experiencia, fue campeón con Racing en Argentina, tuvo una trayectoria excelente y sabía manejar muy bien a los jugadores dentro y fuera de la cancha”, indicó.

Estamos tristes porque se nos fue un amigo: ‘Chango’ Cárdenas

Publicidad

Asimismo, Juan Carlos ‘Chango’ Cárdenas, exjugador de Racing, recordó con mucho cariño a Pezutti, a quien calificó como un amigo entrañable.

“Estamos tristes porque se nos fue un amigo, más que un técnico (…) La forma de ser de él es inolvidable, esa forma de aconsejarnos y de hablarnos. Era un tipo muy especial”, expresó en Blog Deportivo ‘Chango’ Cárdenas.

Publicidad

De igual manera, dijo que recurrentemente se veía con Pezutti en la cancha y hablaban de la buena actualidad de Racing, algo que, según manifestó, lo ponía muy feliz y dichoso.