Por fin se conoce la razón de la eliminación de Colombia en Copa América 1999

Bolaño contó que este mismo mes viajará a Italia para adelantar un curso que lo acredite como director técnico, en un proyecto “de prioridad” que pospuso desde que dejó el fútbol en 2012.

El exjugador samario se aventuró a revelar cómo jugaría un equipo dirigido por él, aunque cree que “a medida que los técnicos van caminando en su profesión, ganando, perdiendo, consiguiendo títulos, van cambiando su módulo. Pero mi módulo hoy mismo sería 4 en el fondo, un volante 6, un mixto, un diez y tres delanteros: 4-3-3”.

Por otro lado, Bolaño recordó que el 11 de julio de 1999 en la copa América de Paraguay, Colombia ganaba a Chile 2-1 con anotación suya en Cuartos de final y el DT Javier Álvarez lo cambió por Juan Carlos Ramírez y al final la ‘tricolor’ perdió el encuentro por 3-2. “Es la hora que no entiendo por qué me cambió, el día que me lo encuentre (a Álvarez) le voy a preguntar”.

Enseguida Javier Álvarez se conectó con Blu Radio en llamada telefónica y reveló que el médico de la selección, Javier Fernández, le indicó en aquella ocasión que Bolaño padecía una lesión por lo que la decisión fue consensuada tras preguntarle al propio jugador. “Lo que pasa es que el que no tiene toda la información saca conclusiones erradas, uno puede juzgar un evento desde diferentes ópticas”, añadió.

Álvarez también aconsejó a Bolaño de cara a su posible futuro como DT, diciendo que “él ya tiene las bases para ser un muy buen entrenador de fútbol, fue un jugador de categoría que conoció varias culturas. Debe mirar las formas de trabajar, hay unos métodos como la periodización táctica, métodos modernos. Lo que crea que sea más conveniente para el jugador (…) el tiene todo para triunfar”.