Por orden de Conmebol, final River-Boca de Libertadores se jugará a las 5:15 pm

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors que debía disputarse este sábado a las 17.00 hora local, se postergó nuevamente hasta las 19:15 (5:15 de la tarde, hora colombiana), por la agresión que sufrieron los jugadores del 'xeneize' cuando arribaron al estadio.

Publicidad

"A efectos de cumplir con el cronograma de la final, el partido empezará a las 19:15 horas", publicó la Conmebol en su cuenta de Twitter.

A efectos de cumplir con el cronograma de la final, el partido empezará a las 19:15 horas. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 24, 2018

Publicidad

El autobús del equipo visitante fue atacado por hinchas de River Plate, quienes lanzaron piedras y rompieron los vidrios.

Publicidad

Vea aquí: Así quedó el ojo de Pablo Pérez: el jugador de Boca es atendido en una clínica

La Policía lanzó gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores, según revelaron los directivos del equipo visitante.

Publicidad

Desde Boca Juniors alegaron que los jugadores están lastimados y que no se puede garantizar su seguridad.

Publicidad

Conmebol reconoce lesiones, pero afirma que "no existe causal" para suspender





Los médicos de la Conmebol emitieron un comunicado en el que reconocen lesiones sufridas por los jugadores de Boca Juniors tras el ataque de los hinchas de River Plate, pero aseguraron que no pueden "confirmar" lesiones de córneas y que por eso no existe causal para suspender el partido.





"Los jugadores de Boca Juniors sufrieron lesiones de piel superficiales en miembro superior, miembro inferior, facial y tronco. Del mismo modo, dos jugadores refirieron lesiones en la córnea, la cual no se pudo confirmar por nuestro cuerpo médico", dice el comunicado.





"Debido a esta situación, consideramos que desde el punto de vista médico no existe una causal para la suspensión del encuentro", añade el texto.