¿Por qué Antonio Conte dijo no al Real Madrid?

El presente del Real Madrid no es el mejor. Con la última derrota por goleada enfrentando al Barcelona en el clásico español, Julen Lopetegui deja el banquillo de la ‘casa blanca’ y muchos hablan de la supuesta incorporación de Antonio Conte como director técnico.

Ante la posible llegada del italiano, la mesa de Blog Deportivo habló con Jorge D’Alessandro, exfutbolista y comentarista del famoso programa español El Chiringuito. El argentino explicó la sorpresa que se llevaron los medios de comunicación en España al conocerse la aparente negativa de Conte para dirigir al Real Madrid.

“Acá sorprendió el no. El Real Madrid es un equipo que todo el mundo quiere dirigir”, aseguró. Sobre las razones, el argentino comentó que no es un asunto de dinero, por el contrario, se trata de que “Conte no ha visto la posibilidad de dirigir a un equipo que está agonizante”.

D’Alessandro se refirió al mal momento del equipo merengue. Aseguró que “más que un entrenador” el equipo “necesita terapia intensiva”, por lo que en cuanto Florentino Pérez y las directivas de la ‘Casa Blanca’ contraten un nuevo entrenador, se tendrá al frente a Santiago Hernán Solari.

En cuanto a los problemas del club, aseguró que todo se desencadena por una serie de malas decisiones desde la parte administrativa, comenzando por la no renovación de jugadores en los últimos años.

“No pueden jugar siempre los mismos jugadores, tienen que renovar. Madrid está carente futbolísticamente”, finalizó.

