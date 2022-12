¿Por qué los torneos cortos bajan el rendimiento de equipos colombianos en torneos internacionales?

El periodista y estadígrafo Luis Arturo Henao analizó en Blog Deportivo el rendimiento de los equipos colombianos en la Copa Libertadores, pues cabe recordar que Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Santa Fe y América de Cali quedaron eliminados en la fase de grupos.

“En los últimos cinco años, Colombia solo tuvo un equipo en octavos que fue Nacional en el 2018 y está por debajo de Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay”, dijo.

Henao explicó porqué los torneos cortos han afectado el rendimiento de los equipos colombianos en la Libertadores, comparándolo con ligas nacionales de dos décadas anteriores.

“Los torneos cortos tienen el problema que los conjuntos no pueden hacer pretemporada, porque se empieza en enero; no hay proceso, porque cada cuatro meses cambian medio equipo; en Colombia no se ataca mucho, el promedio es de 2.2 y no hay tiempo de trabajar, porque juegan cada tres días”, argumentó.

Además, señaló que desde que existen los torneo cortos, que empezaron en el 2002, Colombia solo ha estado dos finales de libertadores, pero cuando se jugaba una liga cada año, se llegó a 8 finales.

