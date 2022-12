Por supuesto favorecimiento a Jaguares, clubes envían carta de protesta a Dimayor

El presidente del Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, reveló una carta que envió a la Dimayor, con fecha del 9 de noviembre, junto con Deportivo Pasto, América de Cali y Atlético Bucaramanga, equipos que también están comprometidas con el descenso, para que se revise el horario de las 3:30 de la tarde, bajo el argumento de que favorece a Jaguares de Córdoba por el clima.

Publicidad

Esto después de que la Dimayor publicara la programación oficial de la fecha 20 del Todos contra Todos en la que se definirá el último equipo que bajará a la segunda división, además de los dos cupos restantes a los cuartos de final de la Liga Águila.

Los partidos que fueron programados el sábado 18 de noviembre en ese horario son Once Caldas vs. Cortuluá, América de Cali vs. Atlético Bucaramanga, Jaguares vs. Rionegro Águilas, Atlético Huila vs. Tigres, Atlético Nacional vs. Independiente Medellín y Envigado vs. Patriotas.

Publicidad

Blu Radio se comunicó con el club de Montería desde donde respondieron lo siguiente: “No hay nada para decir. Dimayor ya programó y publicó la fecha de manera oficial, el resto son especulaciones. No se pueden cambiar las reglas de juego en el último partido".

Publicidad

Vale recordar que los encuentros en los que Jaguares actúa de local se disputan, por lo general, a las 3:30 de la tarde debido a que no poseen con las luminarias adecuadas para jugar en la noche.

Publicidad