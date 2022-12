Presidente de Santa Fe arremetió contra arbitraje en el Pascual Guerrero

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en rueda de prensa luego de la derrota ante América de Cali por la última jornada de los cuadrangulares, en el que el equipo capitalino quedó eliminado, confirmó la continuidad del entrenador Harold Rivera y arremetió contra el arbitraje del juego de este jueves en el Pascual Guerrero.

“Tengo que pedirle excusas a la hinchada santafereña, porque me he dado cuenta de que cuando uno no tiene poder las cosas suceden y ante eso uno no puede discutir. Sabemos de las irregularidades del arbitraje de hoy”, aseguró.

En ese mismo sentido, señaló que “el señor Murillo (árbitro del partido) y sus asistentes cometieron errores que hoy dañan el trabajo de todo un semestre que tuvieron los jugadores y el esfuerzo que hizo el técnico”.

América venció 2-0 a Santa Fe con goles de Matías Pisano y Michael Rangel y se clasificó para una final en el fútbol colombiano tras 11 años de sequía, tiempo en el que los ‘escarlatas’ incluso descendieron a la segunda división del fútbol colombiano.

El equipo caleño se enfrentará en la final ante el Junior,

que busca su tercer título de manera consecutiva. El primer partido se disputará este domingo en Barranquilla en el estadio Metropolitano.

