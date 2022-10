Programa completo de Autos y Motos 6 de diciembre de 2014

No hay pruebas de venta de respuestas de exámenes para ingresar a Rama Judicial: La directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial emitió un comunicado en el que asegura que no hay pruebas que sustenten la denuncia de una presunta filtración de las respuestas de los exámenes para ingresar a cargos en la Rama Judicial, por lo que asegura que no hay razones para suspender las pruebas que según la Unidad de Administración de la Carrera Judicial tendría un costo cercano a los 530 millones de pesos.

Capturan a responsables de la muerte del activista LGBTI en Bogotá: Las autoridades capturaron a dos de los responsables del asesinato del activista Guillermo Garzón, en Bogotá.

Ford llama a revisión a otros 38.500 vehículos por fallas del airbag: Ford Motor anunció que ampliará el llamado a revisión en Estados Unidos de vehículos con bolsas de aire de Takata Corp en el lado del pasajero, convirtiéndose en la última automotriz que lo hace en respuesta a una solicitud de los reguladores.

Mercedes-Benz creó el SL63 AMG Championship tras lograr título de la Fórmula 1: Luego de lograr el título de la Fórmula 1, Mercedes-Benz sacó una edición especial por su triunfo en la máxima categoría del automovilismo.